Tutto su Tonali al Tottenham Palestra e gli altri azzurrini all' estero il tifo in F1 | è Sportweek

Da gazzetta.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sandro Tonali si è trasferito al Tottenham per 115 milioni di euro, diventando il trasferimento più costoso mai effettuato per un calciatore italiano. Dopo una squalifica, il centrocampista ora punta a confermarsi in Premier League e a tornare in Nazionale. Altri giovani azzurri all’estero continuano le loro esperienze, mentre il tifo si accende anche nel mondo della Formula 1.

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Sandro Tonali, mister 115 milioni. Per la serie: quando l’Italia costa caro. Di più: carissimo. Dalla squalifica al trasferimento record per un giocatore italiano, il centrocampista azzurro ora vuole prendersi la Premier col Tottenham e tornare protagonista anche in Nazionale. È dedicata a Sandro Tonali la cover di Sportweek, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport a un prezzo complessivo di 2,50 euro. COVER STORY - La telefonata del procuratore mentre era in barca, l’anniversario di matrimonio e le trattative: vi raccontiamo come Tonali ha scelto il Tottenham dopo aver visto De Zerbi a inizio giugno. Il piano del tecnico bresciano: renderlo l’immagine del nuovo corso degli Spurs, che hanno vinto la concorrenza del Manchester City. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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