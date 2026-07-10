Tutto per la mia famiglia anticipazioni al 17 luglio | i fratelli Eren decidono di lasciare Istanbul

Tutto per la mia famiglia, anticipazioni dal 13 al 17 luglio. I fratelli Eren decidono di lasciare Istanbul ma vengono fermati. Dopo la violenta sfuriata di Sengül, provocata da quanto accaduto a Orhan, i fratelli Eren decidono di lasciare Istanbul per trasferirsi ad Adiyaman, dove vive lo zio materno Sahin. Quando Orhan viene a conoscenza della loro decisione, appena dimesso dalla terapia intensiva lascia l’ospedale e corre disperatamente a fermarli. Le sue parole sincere riescono a convincerli a tornare indietro, ma il rientro non fa che riaccendere le tensioni familiari. Orhan affronta Sengül accusandola di aver cacciato i nipoti e, esasperato, arriva persino a minacciarla di divorzio, continuano le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Tutto per la mia famiglia anticipazioni Dal 6 al 10 Luglio,Il fratelli Eren rischiano la vita dopo

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