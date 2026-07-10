Tutto per la mia famiglia anticipazioni al 17 luglio | i fratelli Eren decidono di lasciare Istanbul
I fratelli Eren decidono di partire da Istanbul, ma vengono fermati prima di lasciare la città. La decisione segue una lite violenta tra Sengül e altri personaggi, scaturita da un episodio riguardante Orhan. Dopo questo episodio, i fratelli Eren pianificano di trasferirsi ad Adiyaman, dove risiede lo zio materno. La loro partenza viene interrotta prima di poter avvenire.
Tutto per la mia famiglia, anticipazioni dal 13 al 17 luglio. I fratelli Eren decidono di lasciare Istanbul ma vengono fermati. Dopo la violenta sfuriata di Sengül, provocata da quanto accaduto a Orhan, i fratelli Eren decidono di lasciare Istanbul per trasferirsi ad Adiyaman, dove vive lo zio materno Sahin. Quando Orhan viene a conoscenza della loro decisione, appena dimesso dalla terapia intensiva lascia l’ospedale e corre disperatamente a fermarli. Le sue parole sincere riescono a convincerli a tornare indietro, ma il rientro non fa che riaccendere le tensioni familiari. Orhan affronta Sengül accusandola di aver cacciato i nipoti e, esasperato, arriva persino a minacciarla di divorzio, continuano le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia. 🔗 Leggi su 2anews.it
Tutto per la mia famiglia anticipazioni Dal 6 al 10 Luglio,Il fratelli Eren rischiano la vita dopo
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