Tutto l’amore che resta | Raoul Bova racconta in fiction l’inclusione della disabilità

Raoul Bova interpreta un preside in una miniserie che si svolge in un liceo pubblico di Frascati dedicato a studenti con disabilità e neurodivergenze. La fiction affronta temi di inclusione scolastica attraverso storie che evidenziano l’esperienza degli studenti e l’attenzione della scuola verso le diversità. La serie si concentra sulla rappresentazione di un ambiente educativo che promuove l’inclusione, senza approfondire aspetti legali o politici.

Raoul Bova torna in una miniserie nei panni di preside in un liceo pubblico di Frascati, dedicato agli studenti con disabilità e neurodivergenze. L’attore sarà al centro di storie scolastiche che mostrano l’inclusione con sensibilità. “Tutto l’amore che resta” è il titolo presentato in anteprima all’Italian Global Series Festival di Riccione, nuova produzione Rai firmata da Fabula Pictures. La serie in onda in autunno, è l’adattamento italiano del successo francese Lycée Toulouse-Lautrec. Porta sul piccolo schermo i temi dell’inclusione e della crescita personale. Raoul Bova, nei panni di Stefano, assisterà in qualità di dirigente scolastico, ad un processo inatteso all’interno della sua scuola. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Tutto l'amore che resta - Intervista a Chiara Bordi

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