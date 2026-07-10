Tutti pazzi per la ruota della fortuna Mediaset punta sull’effetto nostalgia

La Ruota della fortuna ha registrato un picco di ascolti, superando gli ascolti di altre trasmissioni in programmazione. Mediaset ha annunciato il rinnovo del programma, puntando su un format rinnovato e con nuovi conduttori. La trasmissione ha visto un aumento di pubblico rispetto alle puntate precedenti. Nessuna comunicazione ufficiale sui numeri, ma il risultato si riflette sui dati di ascolto giornalieri. La produzione conferma che le registrazioni continueranno nelle prossime settimane.

Indietro tutta. No, Renzo Arbore non c’entra. Dopo l’inusitato, inaspettato, clamoroso successo della Ruota della fortuna che ha permesso di battere gli Affari tuoi di De Martino 8 volte su 10, Mediaset ha aperto il coperchio del congelatore e intende riesumare nella prossima stagione due reliquie d’altri tempi: Ok il prezzo è giusto e Passaparola (però "rivitalizzandoli" – servirà un rianimatore esperto). Piersilvio Berlusconi ha presentato alla stampa il palinsesto della prossima stagione con il giustificato entusiasmo di chi ormai batte regolarmente la concorrenza Rai (+0.6% in tutta la giornata, +2,2% nel prime time, e il bello è che il distacco è aumentato con i Mondiali di calcio, diciamo che la Rai è un po’ come l’Egitto contro l’Argentina, riesce a farsi male da sola). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ecco Quando Finisce La Ruota della Fortuna: La Decisione di Canale 5 per lEstate

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