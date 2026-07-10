Domani si svolgerà un raduno ai giardini, con persone che porteranno carte da gioco, in una manifestazione organizzata come protesta. L’evento ha lo scopo di mostrare solidarietà con 13 cittadini bangladesi multati per aver occupato i giardini storici. La manifestazione è stata annunciata come un incontro informale, simile a una gita all’aperto, ma con un intento di protesta evidente.

Come un’allegra scampagnata fuori porta. Non per prendere una boccata d’aria, però, ma per solidarizzare con i 13 bangladesi pesantemente multati per aver occupato i giardini storici. L’appuntamento è per tutti domani alle 21, all’incrocio tra viale Mazzini e via Pietro Micca. L’occorrente è poca cosa: per partecipare è sufficiente infatti portarsi da casa teli e cuscini e predisporsi a una serata di giochi di società all’aperto: briscola, scacchiere, carte di ruolo. Una provocazione? Ovvio che sì. E a organizzare l’iniziativa è stato, nella tarda serata di ieri – al culmine di una due giorni scandita dalle polemiche politiche – il coordinamento del comitato ’Riconvertiamo Seafuture’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti ai giardini con le carte! Domani raduno-provocazione per solidarietà con i bengalesi

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Tutti ai giardini con le carte! Domani raduno-provocazione per solidarietà con i bengalesiUn’iniziativa lanciata dal comitato ’Riconvertiamo Seafuture’ e pubblicizzato sui canali social Portatevi teli e cuscini da casa. No alle discriminazioni: gli organizzatori si affidano ai legali. lanazione.it

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