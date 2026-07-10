Da domani sono previsti controlli più stringenti sul traffico delle strade che collegano le aree flegree e la penisola sorrentina, a causa dell’aumento previsto dei flussi di veicoli verso le località balneari. Le autorità hanno annunciato un incremento delle verifiche lungo le principali arterie di accesso al mare, per gestire meglio l’afflusso di automobili durante il periodo estivo. Il traffico ha già mostrato segni di intensificazione nelle ore di punta.

Tempo di lettura: 3 minuti Da domani si prevede una intensificazione del traffico lungo le strade che portano al mare: dall’area flegrea alla penisola sorrentina. E lungo le stesse strade saranno intensificati i controlli. È quanto disposto al termine di un vertice che il Prefetto di Napoli, Michele di Bari,ha presieduto nella mattinata di oggi con i rappresentanti della Protezione Civile Regionale, del del Referente Sanitario regionale, di Città Metropolitana, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale e delle altre Forze dell’Ordine, i rappresentanti di Autostrade per l’Italia, Anas, Tangenziale di Napoli, Salerno Pompei Napoli S.p.A., nonché della Polizia Locale di Napoli e della Polizia Metropolitana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Traffico automobilistico sulle vie del mare, intensificati i controlli

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