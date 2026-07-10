Se si consultano i registri investigativi alla ricerca della data esatta in cui l’infedeltà coniugale registra il suo picco statistico assoluto, la risposta è sorprendente: il freddo e calcolato 22 dicembre. Eppure, è quando le città si svuotano, l’asfalto scotta e le spiagge si riempiono che il tradimento si trasforma in una febbrile e caotica liturgia stagionale. L’estate, per antonomasia, è il periodo in cui ci si lascia andare alla passione, si allentano i freni inibitori e si cede a qualche scappatella vissuta all’ombra di alibi apparentemente perfetti. A tracciare questa mappa dettagliata del doppio gioco è Klara Murnau, considerata la detective privata più famosa d’Italia e autrice del libro “ Better call Klara “, edito da Baldini + Castoldi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tradimenti, con la calura esplode l’assurdo. I racconti della detective Klara Murnau: “Le amanti pretendono di controllare gli spostamenti dell’uomo sposato durante le ferie con la famiglia”

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TRADIMENTO e VENDETTA: Una Storia VERA di Ricchezza NASCOSTA e Giustizia inaspettata!

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“Ma quale bacio, le stavo facendo la respirazione bocca a bocca”: le scuse assurde e i segreti dei tradimenti estivi svelati da un detective privatoUn uomo è stato filmato mentre si scambiava effusioni con un’altra donna su un lettino in spiaggia.

“È lei, stupenda”. Gianluigi Nuzzi sposato con la collega, chi è la moglie: le foto di famiglia mai visteGianluigi Nuzzi, giornalista televisivo molto conosciuto in Italia, è sposato con una collega con cui ha condiviso momenti di vita privata.

La detective Klara Murnau racconta le sue indagini più incredibili. Come quella volta in cui la moglie sospettava che il marito la tradisse. In realtà lui si prostituiva ...Regola numero uno: mai accettare casi di squilibrati, complottisti o complottisti squilibrati. Ho dovuto gentilmente declinare l’invito a smascherare un padre sospettato di imburrare – sì, avete ... vanityfair.it

Che cosa posso fare (di legale) se sospetto che mio marito mi tradisca? Risponde Klara Murnau, l'investigatrice privata più famosa d'ItaliaQuesto articolo sull'investigatrice privata Klara Murnau è pubblicato sul numero 5-6 di Vanity Fair in edicola fino al 3 febbraio 2026. Ci risponde da uno dei suoi tre telefoni, quello privato. vanityfair.it