tra le stelle di strange new worlds

Durante i giorni dell’Italian Global Series, Riccione si è trasformata in un punto di incontro per i fan di Star Trek: Strange New Worlds. Decine di appassionati in costume hanno affollato le strade e le sale della città, cercando di incontrare i protagonisti della serie. La quarta stagione della serie è disponibile dal 23 luglio sulla piattaforma Paramount+. La presenza di tanti appassionati ha dato vita a un’atmosfera da vero avamposto della flotta stellare.

Riccione è diventata un piccolo avamposto della flotta stellare. Nei giorni dell’ Italian Global Series, decine di fan in costume punteggiano le strade e affollano le sale per incontrare i protagonisti di Star Trek: Strange New Worlds (la quarta stagione dal 23 luglio è su Paramount+). Testimonianza di quanto, a quasi 60 anni dalla prima messa in onda (l’8 settembre), continui a parlare a generazioni diverse di spettatori. E il motivo, spiegano i protagonisti Anson Mount (foto), Rebecca Romijn e Celia Rose Gooding, va oltre la fantascienza. "Ho iniziato da ragazzino a guardare Star Trek – racconta Mount (che interpreta Christopher Pike) – non mi chiedevo dove stessero andando, ma da dove partissero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Star Trek compie 60 anni: All'Italian Global Series gli attori di Strange New Worlds festeggiano con i fanAnson Mount, Rebecca Romijn e Celia Rose Gooding hanno sfilato sul red carpet dell'Italian Global Series Festival, a Riccione, e festeggiato con i fan i 60 anni dell'iconico franchise. comingsoon.it