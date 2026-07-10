Tra albe incantate e tramonti mozzafiato Emozioni e concerti

Da quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Cesenatico si svolgono numerosi eventi che attirano sia gli appassionati di albe che di tramonti, offrendo spettacoli naturali durante le ore mattutine e serali. La località si conferma come meta di appuntamenti dedicati a chi cerca momenti di relax e svago, con eventi che coinvolgono il pubblico in diversi momenti della giornata. La presenza di concerti e altre attività arricchisce il calendario estivo, rendendo la zona una destinazione frequentata sia di giorno che di sera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Estate, tempo di mare, di relax, svago. Ma anche di albe incantate e tramonti mozzafiato. A Cesenatico (Forlì-Cesena), tanti appuntamenti per il popolo della mattina e per quello della sera. Quando il cielo si colora di rosa, rosso e arancio e le acque del mare si tingono di azzurro e celeste, il sole nasce all’orizzonte e lentamente arriva a illuminare la spiaggia. In quel momento le note rompono il silenzio. Una tradizione ormai consolidata. Alle 6 del mattino partono gli eventi a ingresso libero nella spiaggia di Cesenatico. Domenica 12 luglio, nella spiaggia delle Tamerici, i Tensor portano sulla battigia una scorpacciata di Adriatic Trip Hop. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

tra albe incantate e tramonti mozzafiato emozioni e concerti
© Quotidiano.net - Tra albe incantate e tramonti mozzafiato. Emozioni e concerti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

She Didn't Know He Was Her Soulmate Until This Moment

Video She Didn't Know He Was Her Soulmate Until This Moment

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tramonti mozzafiato 2026, Taormina tra le mete più iconiche d’Italia: la Sicilia protagonista della classifica

Tramonti e concerti in quota, da raggiungere con passeggiate tra prati e abeti, o sulle cabinovie che portano in vetta. Viaggio alla scoperta dei luoghi più panoramici della Val di FassaIn Val di Fassa, sono stati organizzati tramonti e concerti in quota, raggiungibili con passeggiate tra prati e abeti o tramite cabinovie.

Si parla di: Tra albe incantate e tramonti mozzafiato. Emozioni e concerti.

emozioni tra albe incantate eTra albe incantate e tramonti mozzafiato, emozioni e concertiEstate, tempo di mare, di relax, svago. Ma anche di albe incantate e tramonti mozzafiato. A Cesenatico (Forlì-Cesena), tanti appuntamenti ... msn.com

Quelle albe magiche tra onde e bellezza. Emozioni e concerti in riva al amareDiventate uno dei simboli più amati della grande festa dell’estate romagnola, le Albe in Rosa trasformano il sorgere del sole in un’emozione fatta di musica e bellezza. Ogni anno, in migliaia scelgono ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web