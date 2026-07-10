tra albe incantate e tramonti mozzafiato emozioni e concerti

A Cesenatico si svolgono numerosi eventi che attirano sia gli appassionati di albe che di tramonti, offrendo spettacoli naturali durante le ore mattutine e serali. La località si conferma come meta di appuntamenti dedicati a chi cerca momenti di relax e svago, con eventi che coinvolgono il pubblico in diversi momenti della giornata. La presenza di concerti e altre attività arricchisce il calendario estivo, rendendo la zona una destinazione frequentata sia di giorno che di sera.

Estate, tempo di mare, di relax, svago. Ma anche di albe incantate e tramonti mozzafiato. A Cesenatico (Forlì-Cesena), tanti appuntamenti per il popolo della mattina e per quello della sera. Quando il cielo si colora di rosa, rosso e arancio e le acque del mare si tingono di azzurro e celeste, il sole nasce all’orizzonte e lentamente arriva a illuminare la spiaggia. In quel momento le note rompono il silenzio. Una tradizione ormai consolidata. Alle 6 del mattino partono gli eventi a ingresso libero nella spiaggia di Cesenatico. Domenica 12 luglio, nella spiaggia delle Tamerici, i Tensor portano sulla battigia una scorpacciata di Adriatic Trip Hop. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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