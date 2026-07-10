La signora del castello Alessia Marcuzzi è pronta a riaprire le porte del suo maniero a vittime e traditori più famosi del piccolo schermo: con l’annuncio della seconda stagione di The Traitors Italia su PrimeVideo è stato anche svelato il cast, in un video che agli early millenial avrà sicuramente ricordato il game show Il Gioco dei Nove. Girata un mese fa, la nuova stagione si è trasferita dal Trentino-Alto Adige – dove era ambientata la prima edizione – a una tenuta nei pressi di Roma. L’arrivo su Prime Video è previsto tra ottobre e novembre. Ma chi saranno i 14 vip pronti ad indossare cappe e mantelli tra le oscurità dei corridoi e delle menzogne altrui a favor di telecamera? Ecco il cast completo di The Traitors Italia 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - The Traitors Italia 2, il cast ai raggi X: da Lorella Cuccarini e Giulia Salemi passando per Gianluca Torre e Francesca Barra, chi tradirà, chi sarà vittima e chi rischia di saltare subito

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The Traitors Italia 2 Il Cast e le Polemiche su Giulia Salemi

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