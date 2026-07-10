Terremoto in Venezuela – Immagini satellitari da Caraballeda la città che non esiste più

Tra il 24 giugno e il 10 luglio 2026, una sequenza di scosse sismiche nel nord del Venezuela ha causato migliaia di vittime e il collasso di infrastrutture chiave. Le immagini satellitari mostrano i danni a Caraballeda, una città che risulta completamente distrutta. La crisi umanitaria si estende a milioni di persone, che si trovano senza accesso a servizi essenziali. La sequenza sismica ha provocato anche danni significativi ad altre aree della regione.

Tra il 24 giugno e il 10 luglio 2026, la sequenza sismica che ha colpito il nord del Venezuela ha provocato migliaia di vittime, il collasso di infrastrutture strategiche e una crisi umanitaria che ha coinvolto milioni di persone. La cronologia degli eventi, le analisi satellitari e le valutazioni diffuse dalle organizzazioni internazionali documentano l’impatto del terremoto su un sistema caratterizzato da infrastrutture fragili e servizi essenziali già sottoposti a forte pressione. La sequenza è iniziata alle 18:04 ora locale con una scossa di magnitudo 7.2. Trentanove secondi dopo è stato registrato il mainshock di magnitudo 7.5, con epicentro nell’area di Morón-Yumare, lungo la fascia costiera a ovest di Caracas e a circa 28 chilometri a sud-est di Yumare. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Terremotos na Venezuela: Imagens de satélite mostram antes e depois em La Guaira

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