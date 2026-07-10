Tendenze inverno 2026 | le prime anticipazioni per il guardaroba della prossima stagione
Le anticipazioni per l'inverno 2026 indicano che i capi spalla saranno oversize e in tessuti tecnici, con colori neutri e tonalità pastello. Si prevede un ritorno delle pellicce ecologiche e dei dettagli in pelliccia sintetica. I pantaloni saranno ampi e comfort-oriented, mentre le calzature punteranno su stivali alti o chunky. Le texture più in voga saranno quelle effetto trapuntato e materiali lucidi. La tendenza generale è verso capi pratici, caldi e facilmente combinabili.
L’estate è nel suo pieno, eppure chi segue la moda con un occhio sul futuro può avere già qualche indizio su come ci si vestirà nei mesi freddi. Del resto, le prime settimane della moda dedicate alle collezioni Autunno-Inverno 202627 si sono svolte tra febbraio e marzo, e le passerelle di New York, Milano e Parigi hanno lasciato dietro di sé indicazioni piuttosto chiare su colori, forme e capi che torneranno protagonisti quando le temperature scenderanno. Dare adesso uno sguardo a queste anticipazioni offre uno spunto in anteprima sulla stagione che verrà, utile a chi ama farsi trovare pronto. Quello che emerge è l’immagine di un guardaroba in equilibrio tra concretezza e nostalgia, in cui convivranno linee rigorose e richiami al passato. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
Botas INVERNO 2026: quais VALEM a pena e quais eu PASSARIA
Notizie e thread social correlati
Il Paradiso delle Signore, finale di stagione del 22 maggio 2026: cosa succede e le prime anticipazioni sulla nuova stagioneVenerdì 22 maggio 2026 andrà in onda su Rai 1 il finale di stagione di Il Paradiso delle Signore.
Dal rosa pompelmo ai mocassini in corda agli shorts e i pantaloni skinny: le 6 tendenze della moda uomo per la prossima stagione da copiare subitoLe collezioni di Pitti Immagine Uomo hanno anticipato le tendenze moda maschile per la primavera-estate 2027.
Temi più discussi: Paris Fashion Week Alta Moda 2026: quali sono le sfilate Autunno-Inverno da seguire in diretta streaming?; Dior: la sconfinata creatività della sfilata Haute Couture; Haute Couture, la sfilata di Armani Privé Autunno-Inverno 2026/27; L’Haute Couture è nei dettagli.
Le 3 tendenze uomo Autunno Inverno 2026/2027 da conoscere facebook
Nell'anteprima a qualche ora dallo show, durante la Paris Haute Couture Week dedicata alle collezioni autunno inverno 2026 2027, il direttore creativo della maison ha mostrato cosa c'è dietro il suo modo di fare moda x.com
Il presunto abito da sposa di Taylor Swift. E gli altri vestiti bridal delle sfilate Haute CoutureÈ lui o non è lui? In attesa delle foto del wedding dress della cantante, l'Alta Moda va in scena a Parigi con una serie di abiti bianchi da sogno ... iodonna.it
Il ritorno del bravo ragazzo, ma con più stile. Le 3 tendenze uomo Autunno Inverno 2026/2027 da conoscereMeno rigoroso, ma neutro quanto il total black. Del blu notte ci si può fidare: nell’Autunno Inverno 2026/2027 impreziosisce i completi sartoriali, conquista le proposte più décontracté in pelle e si ... iodonna.it