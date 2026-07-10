Tendenze inverno 2026 | le prime anticipazioni per il guardaroba della prossima stagione

Notizia in breve

Le anticipazioni per l'inverno 2026 indicano che i capi spalla saranno oversize e in tessuti tecnici, con colori neutri e tonalità pastello. Si prevede un ritorno delle pellicce ecologiche e dei dettagli in pelliccia sintetica. I pantaloni saranno ampi e comfort-oriented, mentre le calzature punteranno su stivali alti o chunky. Le texture più in voga saranno quelle effetto trapuntato e materiali lucidi. La tendenza generale è verso capi pratici, caldi e facilmente combinabili.