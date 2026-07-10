TeleMeloni ma non troppo

Da liberoquotidiano.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le opposizioni chiamano la Rai “TeleMeloni”, ma alcuni accusano l’emittente di essere più vicina a un faccendiere pregiudicato, consigliere di un noto conduttore di Report. La vicenda riguarda un caso giudiziario esploso a ottobre, con un'esplosione davanti a casa di un coinvolto. La polemica si concentra sulla presunta influenza di questa figura sull’informazione pubblica, mentre le indagini sono in corso.

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Le opposizioni la chiamano TeleMeloni ma mi sa che in realtà la Rai è TeleLavitola dal nome del faccendiere pregiudicato consigliori principale di Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report al centro del caso giudiziario (la bomba esplosa a ottobre scorso davanti casa) che sta scuotendo il mondo dell’informazione politica. Non solo sale forte il dubbio che Lavitola - accusato di essere il mandante dell’attentato mettesse becco nella gestione dell’informazione Rai, ormai è accertato che i due, Lavitola e Ranucci, stessero valutando e preparando all’insaputa dell’azienda una discesa in campo politica del conduttore alle prossime elezioni... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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