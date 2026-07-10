TeleMeloni ma non troppo
Le opposizioni chiamano la Rai “TeleMeloni”, ma alcuni accusano l’emittente di essere più vicina a un faccendiere pregiudicato, consigliere di un noto conduttore di Report. La vicenda riguarda un caso giudiziario esploso a ottobre, con un'esplosione davanti a casa di un coinvolto. La polemica si concentra sulla presunta influenza di questa figura sull’informazione pubblica, mentre le indagini sono in corso.
Le opposizioni la chiamano TeleMeloni ma mi sa che in realtà la Rai è TeleLavitola dal nome del faccendiere pregiudicato consigliori principale di Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report al centro del caso giudiziario (la bomba esplosa a ottobre scorso davanti casa) che sta scuotendo il mondo dell’informazione politica. Non solo sale forte il dubbio che Lavitola - accusato di essere il mandante dell’attentato mettesse becco nella gestione dell’informazione Rai, ormai è accertato che i due, Lavitola e Ranucci, stessero valutando e preparando all’insaputa dell’azienda una discesa in campo politica del conduttore alle prossime elezioni... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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Ma quale sarebbe l’obiettivo di «Telemeloni»? La Rai tra addii e conduzioni tv abbandonateLa Rai sta affrontando una fase di cambiamenti con diverse trasmissioni che vengono abbandonate o condotte da nuovi volti.
Rai, Vigilanza in crisi e TeleMeloni, ma per l’ad Rossi tutto ciò è solo “un’operazione di marketing”Durante la presentazione dei palinsesti, si è parlato di TeleMeloni e della crisi della Vigilanza Rai.
Temi più discussi: Rai, arrivano i canali Italiana e V/BE. L’ad Rossi: Telemeloni? Solo marketing; Rossi nella trincea di TeleMeloni: Non esiste, è solo marketing; Rossi: 'TeleMeloni è un'invenzione, creiamo la Rai del futuro'; Rossi: La Rai non è Telemeloni. E sulla presidenza: Un errore bocciare Agnes.
#PaolaFerrari a 'Chi': Questo sarà il mio ultimo Mondiale con la #Rai, poi vado in pensione. La giornalista parla anche di #TeleMeloni (Chi lavora bene va avanti a prescindere dai governi) e del futuro: Mi piacerebbe condurre #Chilhavisto?, ma non m x.com
In Ungheria la tv pubblica si è scusata. E TeleMeloni quando lo farà? Da anni il servizio pubblico è stato trasformato nella voce del governo. E, come se non bastasse, alla Commissione di Vigilanza è stato impedito di svolgere il proprio lavoro. La Rai appartie facebook
Giuro sono il primo che solitamente si rompe il cazzo a vedere post di Youtrend sui sondaggi ogni 5 giorni ma c'è Ora sulla classifica (e non sono qua a fare propaganda, giusto per i commenti che dicono sempre che non c'è mai) reddit
Giorno tre, calma piatta. Ma è colpa di TelemeloniSe ci sono i comici e la politica, molto male: è Telemeloni. Se non ci sono i comici e la politica molto male: è ancora Telemeloni. Gli editorialisti sono persone molto attente ai principi, almeno a ... ilgiornale.it
Nei prossimi anni salirà solo la spesa militare, ma TeleMeloni non ve lo diràC’è una cosa che TeleMeloni non vi dirà. Nei prossimi anni l’unica spesa che sale è quella militare. E lo dicono i dati, non il PD. Così la segretaria del Pd Elly Schlein in un video pubblciato sui ... partitodemocratico.it