telemeloni ma non troppo

Le opposizioni la chiamano TeleMeloni ma mi sa che in realtà la Rai è TeleLavitola dal nome del faccendiere pregiudicato consigliori principale di Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report al centro del caso giudiziario (la bomba esplosa a ottobre scorso davanti casa) che sta scuotendo il mondo dell’informazione politica. Non solo sale forte il dubbio che Lavitola - accusato di essere il mandante dell’attentato mettesse becco nella gestione dell’informazione Rai, ormai è accertato che i due, Lavitola e Ranucci, stessero valutando e preparando all’insaputa dell’azienda una discesa in campo politica del conduttore alle prossime elezioni... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Ma quale sarebbe l’obiettivo di «Telemeloni»? La Rai tra addii e conduzioni tv abbandonateLa Rai sta affrontando una fase di cambiamenti con diverse trasmissioni che vengono abbandonate o condotte da nuovi volti.

Rai, Vigilanza in crisi e TeleMeloni, ma per l’ad Rossi tutto ciò è solo “un’operazione di marketing”Durante la presentazione dei palinsesti, si è parlato di TeleMeloni e della crisi della Vigilanza Rai.

Temi più discussi: Rai, arrivano i canali Italiana e V/BE. L’ad Rossi: Telemeloni? Solo marketing; Rossi nella trincea di TeleMeloni: Non esiste, è solo marketing; Rossi: 'TeleMeloni è un'invenzione, creiamo la Rai del futuro'; Rossi: La Rai non è Telemeloni. E sulla presidenza: Un errore bocciare Agnes.

#PaolaFerrari a 'Chi': Questo sarà il mio ultimo Mondiale con la #Rai, poi vado in pensione. La giornalista parla anche di #TeleMeloni (Chi lavora bene va avanti a prescindere dai governi) e del futuro: Mi piacerebbe condurre #Chilhavisto?, ma non m x.com

Giuro sono il primo che solitamente si rompe il cazzo a vedere post di Youtrend sui sondaggi ogni 5 giorni ma c'è Ora sulla classifica (e non sono qua a fare propaganda, giusto per i commenti che dicono sempre che non c'è mai) reddit

Giorno tre, calma piatta. Ma è colpa di TelemeloniSe ci sono i comici e la politica, molto male: è Telemeloni. Se non ci sono i comici e la politica molto male: è ancora Telemeloni. Gli editorialisti sono persone molto attente ai principi, almeno a ... ilgiornale.it

Nei prossimi anni salirà solo la spesa militare, ma TeleMeloni non ve lo diràC’è una cosa che TeleMeloni non vi dirà. Nei prossimi anni l’unica spesa che sale è quella militare. E lo dicono i dati, non il PD. Così la segretaria del Pd Elly Schlein in un video pubblciato sui ... partitodemocratico.it