I Subsonica si esibiranno questa sera al Rugby Sound Festival di Legnano, proponendo un concerto di circa due ore con ventitré brani. La band ha dichiarato di offrire al pubblico un “viaggio” musicale durante la performance. L’evento si svolge nel contesto di un festival che si estende su più giornate, coinvolgendo vari artisti e generi musicali. La scaletta include tracce storiche e nuove canzoni, senza ulteriori dettagli sulla line-up o altre attività correlate.

Legnano, 10 luglio 2026 – Trent’anni in due ore. E ventitré canzoni. I Subsonica planano stasera sul palco del Rugby Sound Festival per attraversare la propria storia partendo dalle visioni poco più che adolescenziali di “Istantanee”, “Onde quandre” e “Radioestensioni” per spingersi fino alle grida e al transumanesimo dell’ultima fatica discografica “Terre rare ”. Un viaggio che non tralascia pietre filosofali della loro storia quali “Nuova ossessione” o “Tutti i miei sbagli” così come l’omaggio a Battiato di “Up patriots to arms”. Prima di loro, il collettivo palestinese Tära e i Casinò Royale. La rassegna prosegue, infatti, fino al 21 luglio accogliendo pure Finley e Teenage Dream domani, Salmo, 18K e Scar il 16 luglio, Il Pagante il 18, e Manu Chao il 21. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Subsonica sul palco del Rugby Sound Festival: “Al pubblico offriamo un viaggio”

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