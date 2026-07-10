Un giovane di 20 anni ha raccontato di essere stato aggredito con una mannaia in casa, dove il suo aggressore, ancora ricercato, aveva già ripulito l’ambiente. L’uomo ha detto che il killer lo aspettava nel buio e ha tentato di ucciderlo, cercando di tagliargli la testa. L’attacco si è verificato due settimane fa in un appartamento di Casalotti. La polizia indaga sull’episodio e cerca il sospettato.

«Il killer è spuntato dal buio. Aveva già pulito casa, ha cercato di tagliarmi la testa». Amir Uddin Hossain, 20 anni, sopravvissuto alla strage di Casalotti di due settimane fa, racconta le drammatiche fasi dell'aggressione a colpi di mannaia subìta dal Shahadat Hossain, 43 anni, attualmente ricercato dalla polizia. Al Tg1 il giovane ha detto: «L'assassino mi aspettava in casa». «Ricordo quando sono entrato e l’ho visto a casa subito, mi voleva tagliare la testa io mi sono difeso», ha ricordato ancora il giovane. Nell'appartamento di via Montiglio c'erano i corpi del padre Kamal Uddin, della madre Hosn Jahal e della sorellina Arowa, di otto anni. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Strage di Casalotti, il figlio sopravvissuto: «Il killer mi aspettava a casa. Ha cercato di tagliarmi la testa»

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Roma, famiglia assassinata a Casalotti: sopravvissuto il figlio più grande

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