Le autopsie sulle tre vittime della strage di Casalotti sono state eseguite venerdì mattina presso il Policlinico Gemelli, nella sezione di Medicina legale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sotto la guida del professor Antonio Oliva. Le analisi sono state condotte dopo gli omicidi attribuiti a Shahadat Hossain. Nessun dettaglio sui risultati è stato comunicato finora.

Le autopsie sulle vittime della strage di Casalotti sono state effettuate venerdì mattina presso la sezione di Medicina legale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore-Fondazione Policlinico Gemelli diretta dal professor Antonio Oliva. Gli accertamenti medico-legali dovranno stabilire come siano stati uccisi Kamal Uddin, la moglie Hosne Jahal e la figlia Arowa, di otto anni, nella loro abitazione di via Montiglio, mentre l‘altro figlio 20enne della coppia è miracolosamente scampato alla morte. La polizia sta tuttora dando la caccia al presunto assassino, Shahadat Hossain, un connazionale che nel suo paese avrebbe precedenti per violenza sessuale ed estorsione, che potrebbe nascondersi ancora nella capitale ma non preclude porta essere anche fuggito all’estero con la complicità di qualcuno. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Strage di Casalotti, al Policlinico Gemelli le autopsie sulle tre vittime degli omicidi commessi da Shahadat Hossain

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