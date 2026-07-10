Lunedì e martedì saranno due giorni da segnare nel calendario: nelle due principali arterie della nostra regione, il raccordo Perugia Bettolle e la E45, apriranno nuovi e vecchi cantieri infatti che andranno ad aggiungersi a quelli già aperti da settimane. Ieri Anas, prima di tutto, ha comunicato che è previsto una cantiere per la realizzazione del nuovo spartitraffico nel tratto da San Martino in Campo a Balanzano. Per questo entro domenica sarà rimosso il cantiere attualmente operativo tra Deruta Sud e Casalina. Da martedì 14 dunque sarà attivato uno scambio di carreggiata in corrispondenza dello svincolo di TorgianoSan Martino in Campo.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strade e ferrovie: estate terribile. Il lunedì "nero" dei trasporti. E partono tre nuovi cantieri

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Le ferrovie tedesche sono uno scherzo (video di @AdamSomething su Youtube) reddit

Problemi e disagi su strade e ferrovie: la Regione protestaLa presidente della Regione e l'assessore alle Infrastrutture addossano le responsabilità al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Rfi e Anas, che non avrebbero tenuto conto delle criticità ... iltamtam.it