Stefano Accorsi, 55 anni, aspetta il suo quinto figlio. La compagna, Bianca Vitali, è incinta e ha condiviso la notizia sui social media. La coppia ha confermato l’arrivo di un bambino attraverso un messaggio pubblicato online. La gravidanza è stata annunciata con foto e parole che celebrano il momento speciale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alla data prevista o ad altri aspetti della nascita.

Stefano Accorsi diventerà padre per la quinta volta: la moglie Bianca Vitali è incinta e la coppia ha annunciato sui social la splendida notizia. Per loro sarà il terzo bambino insieme! Leggi anche: Ma avete visto quanto è cresciuta la figlia di Stefano Accorsi e Letitia Casta? Oggi fa la modella ed è bella come i genitori Una nuova e bellissima notizia ha reso ancora più speciale l’estate di Stefano Accorsi e della moglie Bianca Vitali. L’attore bolognese, a 55 anni, si prepara infatti a diventare padre per la quinta volta. L’annuncio è arrivato attraverso i social, dove la coppia ha condiviso uno scatto capace di conquistare immediatamente i follower. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Stefano Accorsi inarrestabile, a 55 anni diventa papà per la quinta volta: la compagna è incinta!

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