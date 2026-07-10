Dopo sessant’anni, Star Trek rimane attuale grazie alla sua rappresentazione di un’umanità che supera differenze e conflitti. La serie, nata come spettacolo di fantascienza, ha esplorato temi di tolleranza e unità, anticipando discussioni sociali contemporanee. La sua narrazione si concentra sull’esplorazione spaziale e le relazioni tra diverse specie, mantenendo un messaggio di inclusione e dialogo. La serie ha influenzato il genere e la cultura popolare, mantenendo vivo il suo impatto.

Sessant’anni di viaggi interstellari. A sei decenni dal debutto sul piccolo schermo, Star Trek continua a parlare al presente perché, prima ancora di raccontare il futuro, ha immaginato un’umanità capace di superare differenze e conflitti. "Ho impiegato anni a comprenderlo, ma è molto semplice", spiega Nicholas Meyer, 80 anni, all’Italian Global Series, il festival dedicato alle serie tv che si snoda tra Rimini e Riccione. Al cinema ha diretto lo storico secondo capitolo della saga nel 1982, L’ira di Khan, e il sesto capitolo, Rotta verso l’ignoto, nove anni dopo. "Star Trek racconta di uomini e donne, bianchi e neri, russi e americani, che decidono di mettersi insieme per compiere il bene comune. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Star Trek come Shakespeare e Godard". Sull’Enterprise l’arte della tolleranza

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