Spunta il manifesto degli uomini contro il femminismo estremo | cos’è il documento dei Verdi in Germania che spacca il partito
Un documento, chiamato il «manifesto degli uomini», ha suscitato tensioni tra i membri dei Verdi in Germania. Firmato da alcuni esponenti del partito, il testo esprime posizioni contro il femminismo estremo. La pubblicazione ha generato divisioni interne, con alcuni che sostengono la sua validità e altri che lo criticano duramente. Il documento si concentra su temi legati ai ruoli di genere e alle politiche di uguaglianza. La discussione prosegue all’interno del partito, senza ancora una presa di posizione ufficiale.
Il «manifesto degli uomini» scuote i Verdi tedeschi e scatena la polemica all’interno del partito. Si tratta di un documento firmato durante una riunione del gruppo a Berlino ed elaborato da alcuni esponenti dei Verdi per mettere in discussione quelle che vengono definite le derive più estreme del femminismo, proponendo al tempo stesso una nuova definizione positiva della mascolinità. A riportarlo è Der Spiegel, secondo cui il testo fatto scoppiare un dibattito molto accesso all’interno del partito. Cos’è il manifesto degli uomini. Il documento è stato firmato da nove uomini e quattro donne, tra cui la presidente del partito Franziska Brantner. 🔗 Leggi su Open.online
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