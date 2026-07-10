Spunta il manifesto degli uomini contro il femminismo estremo | cos’è il documento dei Verdi in Germania che spacca il partito

Notizia in breve

Un documento, chiamato il «manifesto degli uomini», ha suscitato tensioni tra i membri dei Verdi in Germania. Firmato da alcuni esponenti del partito, il testo esprime posizioni contro il femminismo estremo. La pubblicazione ha generato divisioni interne, con alcuni che sostengono la sua validità e altri che lo criticano duramente. Il documento si concentra su temi legati ai ruoli di genere e alle politiche di uguaglianza. La discussione prosegue all’interno del partito, senza ancora una presa di posizione ufficiale.