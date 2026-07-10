Spagna Belgio streaming e diretta tv | dove vedere la partita dei Mondiali 2026

Alle 21 italiane di oggi, Spagna e Belgio si sfidano a Los Angeles nei quarti di finale dei Mondiali 2026. La partita si può seguire in diretta streaming e in tv, ma i dettagli su piattaforme e canali non sono stati ancora comunicati. La sfida rappresenta un passaggio importante nel torneo, con le due nazionali in corsa per un posto in semifinale.

. SPAGNA BELGIO STREAMING TV – Oggi, venerdì 10 luglio 2026, alle ore 21 (ora italiana) Spagna e Belgio scendono in campo a Los Angeles (Stati Uniti), partita valida per i quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Spagna Belgio in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio: In tv. La partita tra Spagna e Belgio sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 (orario italiano) di oggi, venerdì 10 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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