Spagna Belgio la partita di De Bruyne | il focus sulla prestazione del fantasista

Da calcionews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i quarti di finale del Mondiale 2026, Kevin De Bruyne si è distinto come protagonista della partita tra Spagna e Belgio. Il fantasista ha mostrato un'ampia mobilità e precisione nei passaggi, creando diverse occasioni da gol. Ha partecipato attivamente sia alla fase offensiva che a quella difensiva, contribuendo con assist e recuperi palla. La sua prestazione ha attirato l'attenzione, rendendolo uno dei punti di riferimento del suo team nella sfida.

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Spagna Belgio, la partita di De Bruyne: ecco l’analisi completa della prestazione del fantasista ai quarti di finale del Mondiale. Uno dei protagonisti di Spagna Belgio, la gara valida per i quarti di finale del  Mondiale 2026, è senza dubbio Kevin De Bruyne. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La partita di De Bruyne. PRIMO TEMPO Trequartista centrale nel 4-2-3-1, questa è la posizione di De Bruyne nello schieramento scelto da Rudi Garcia. É lui a battere il calcio d’inizio del match. Primi palloni toccati più a sinistra, cerca il dialogo col vicino Doku. Al 9? si gira bene a centrocampo, Cubarsi è costretto a spazzare via il pallone. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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