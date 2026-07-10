Sondaggi Futuro Nazionale supera la Lega | Vannacci vola
Un nuovo sondaggio mostra Futuro Nazionale che supera la Lega nei consensi. La Supermedia AgiYouTrend indica che il partito, guidato dall’ex generale Roberto Vannacci, ha conquistato una posizione superiore rispetto alla formazione di riferimento del centrodestra. La crescita di Futuro Nazionale si conferma, modificando gli equilibri tra i partiti della coalizione. La tendenza si ripete in più sondaggi recenti, rafforzando questa dinamica.
La crescita di Futuro Nazionale si consolida e cambia gli equilibri all’interno del centrodestra. È quanto emerge dalla nuova Supermedia AgiYouTrend, che registra il sorpasso del partito guidato dall’ex generale Roberto Vannacci sulla Lega, confermando una tendenza già emersa in diversi sondaggi delle ultime settimane. Secondo la rilevazione, Futuro Nazionale sale al 6,2%, con un incremento di 0,9 punti percentuali rispetto alla Supermedia del 25 giugno, mentre la Lega arretra al 5,8%, perdendo 0,4 punti. La crescita del movimento di Vannacci coincide con un calo complessivo del centrodestra, che perde 0,9 punti, lo stesso incremento fatto registrare da Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Ultimo sondaggio politico, Futuro Nazionale supera la Lega
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