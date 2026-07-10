Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set, 6-4, 6-4, 6-4, e si è qualificato per la finale di Wimbledon. Con questa vittoria, il tennista italiano si assicura un posto nella finale del torneo, dove affronterà il campione in carica, che difenderà il suo titolo. La partita si è concentrata su un gioco solido, con Sinner che ha mostrato efficacia nel servizio.

Il "re" di Wimbledon difenderà il suo trono. Finale raggiunta da Jannik Sinner, che ha battuto in tre set Novak Djokovic con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, mettendo in mostra un tennis solido ed efficace, a cominciare dal servizio. Niente da fare per Nole contro il numero 1 al mondo, e rivincita Slam per l'azzurro dopo la sconfitta proprio in semifinale in Australia contro il serbo. Sinner, campione in carica sull'erba di Londra, è il primo italiano (e il terzo giocatore in attività) ad avere raggiunto la finale di Wimbledon più di una volta. Inoltre, è adesso anche aritmeticamente qualificato per le Atp Finals di Torino. Domenica la finale contro il tedesco Alexander Zverev, che si è imposto in tre set sul britannico Arthur Fery. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Sinner cala il tris con Djokovic, difenderà la corona di Wimbledon con Zeverev

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Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

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