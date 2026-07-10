sindacati critici dopo il blackout

Notizia in breve

Dopo il blackout nello stabilimento, i sindacati hanno espresso preoccupazione sulla gestione dell’energia e sul futuro dell’impianto. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto chiarimenti sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e sul piano di investimenti per garantire l’autonomia energetica dello stabilimento. La questione è stata sollevata in una nota congiunta, in cui si evidenzia l’importanza di interventi concreti per evitare ulteriori interruzioni.