Sindacati critici dopo il blackout
Dopo il blackout nello stabilimento, i sindacati hanno espresso preoccupazione sulla gestione dell’energia e sul futuro dell’impianto. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto chiarimenti sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e sul piano di investimenti per garantire l’autonomia energetica dello stabilimento. La questione è stata sollevata in una nota congiunta, in cui si evidenzia l’importanza di interventi concreti per evitare ulteriori interruzioni.
Dopo il recente blackout allo stabilimento Fedrigoni, i sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil intervengono con decisione sul tema dell’ autonomia energetica e del futuro del sito produttivo. "La tutela dell’ occupazione, della salute e sicurezza dei lavoratori, della continuità produttiva e del futuro dello stabilimento rappresentano da sempre una priorità della nostra azione sindacale" dichiarano le segreterie, esprimendo forte preoccupazione dopo la vendita di una delle due turbogas. Eventuali criticità sull’unica rimasta "rischierebbero di causare fermi con pesanti ricadute anche a Rocchetta, Pioraco e Castelraimondo". L’attenzione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Temi più discussi: Sindacati critici dopo il blackout; Uil chiama Cgil e Cisl: l’unità smussa le critiche a Meloni; I sindacati sui rinforzi estivi alla questura: Situazione ancora critica; Piano Casa del Governo, pioggia di critiche dai sindacati. Canelli: Migliorabile, ma meglio averlo.
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