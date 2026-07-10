Un'auto si è ribaltata in località Patrignone, poco prima delle 13, e il conducente è stato trasportato d’urgenza in ospedale. I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti sul posto per soccorrere la persona coinvolta nell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello scontro o sullo stato di salute del ferito.

AREZZO – I vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto in località Patrignone poco prima delle 13, dove un’autovettura si è ribaltata. Sul posto erano presenti i sanitari del 118, che hanno preso in carico il conducente ferito e ne hanno disposto il trasporto in ospedale per le cure del caso. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Si ribalta con l’auto: trasportato d’urgenza all’ospedale

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