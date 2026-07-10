Il ritiro del Pisa prosegue con ulteriori visite mediche per la rosa. Dopo i test atletici di inizio stagione svolti mercoledì, ieri altri calciatori hanno effettuato controlli presso il centro Rehab & Sport. Le sessioni mediche si inseriscono nelle attività preparatorie prima dell'inizio ufficiale del ritiro. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui tipi di esami o sui risultati.

Un’altra giornata di viste mediche in casa Pisa. Dopo i primi calciatori che hanno svolto i test atletici di inizio stagione mercoledì, ieri gli altri membri della rosa hanno raggiunto il centro Rehab & Sport. I protagonisti sono stati prevalentemente i calciatori provenienti dall’estero o che hanno svolto delle amichevoli con le proprie nazionali al termine dello scorso campionato. È il caso di Rosen Bozhinov. Il difensore bulgaro – su cui il Bologna ha fatto un sondaggio – si è presentato alle otto del mattino. Quindi è stato il turno di Lusuardi, assieme a Esteves. A seguire uno dei migliori della scorsa stagione, nonché leader dello spogliatoio: Arturo Calabresi, poi Vural, Leris e Matteo Tramoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si avvicina il ritiro. Avanti con i test medici

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