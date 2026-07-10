La famiglia Sarzi Amadé festeggia i 60 anni di attività nel settore dei vini e dei distillati. L’azienda, fondata nel 1966 da un uomo e sua moglie, ha raggiunto questa tappa importante alla terza generazione. Da allora, si occupa di distribuzione di grandi vini e distillati in Italia, mantenendo una presenza consolidata nel mercato. La storia si snoda attraverso decenni di relazioni e tradizioni di selezione.

Sarzi Amadé compie sessant ’ anni: un traguardo arrivato alla terza generazione per un’azienda che nasce nel 1966, quando Nicola Sarzi Amadé e la moglie Gabriella fondano una realtà familiare destinata a diventare uno dei nomi più importanti nella distribuzione italiana di grandi vini e distillati. Non una cantina, quindi, ma un mediatore commerciale – e soprattutto culturale – tra produttori e ristorazione: l ’ anello fondamentale che porta alcune delle bottiglie più ricercate del mondo nelle carte dei ristoranti, nelle enoteche specializzate, nelle cucine d ’ autore e nell ’ hotellerie di alto livello. Oggi Sarzi Amadé è guidata da Claudia e Alessandro, seconda generazione della famiglia, e lavora con un catalogo che sfiora le quattrocento cantine selezionate in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Sessant’anni di vini, relazioni e cultura della selezione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Les premiers hommes vivaient ici | L'histoire cachée de l'Afrique du Sud Documentaire MondeAMP

Notizie e thread social correlati

Mike Tyson compie sessant’anni: il pugno pesante di un campione che resterà nella storia della boxeMike Tyson, il più giovane campione del mondo dei pesi massimi, ha compiuto 60 anni.

Sessant'anni di passione. L'Automobile rinnova la sfida della famiglia Cellitti partita dal concessionario di FrosinoneL'Automobile celebra 60 anni di attività, iniziata con un concessionario a Frosinone.

Temi più discussi: Questione di etichetta | Sessant’anni di vini, relazioni e cultura della selezione; Sarzi Amadè, 60 anni di grandi vini tra memoria e continuità; SESSANT’ANNI DI ECCELLENZA: IL CAMMINO DI SARZI AMADÈ; Sarzi Amadè, ricavi a 12,5 milioni di euro nel 2025 (+3%). La Francia incide per il 60%.

Sarzi Amadè, 60 anni di grandi vini tra memoria e continuitàRedazione 8 Luglio 2026, 19:35 Milano, 8 lug. (askanews) – Sessant’anni di attività, quasi ... msn.com

Ais Piemonte e la cultura del vino: I sommelier non sono una castaL’Associazione italiana sommelier è nata sessanta anni fa, nel 1965 a Milano. E sin dai primi anni di vita, il Piemonte ha rappresentato una delle realtà più strategiche e dinamiche dell’associazione, ... repubblica.it