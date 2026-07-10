Una scossa di terremoto di magnitudo 3,9 è stata registrata oggi nel nord del Venezuela. L’evento ha portato all’evacuazione di edifici residenziali, uffici e centri commerciali a Caracas. Non sono stati segnalati danni o vittime.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,9 ha interessato oggi il nord del Venezuela, provocando l'evacuazione precauzionale di edifici residenziali, uffici e centri commerciali a Caracas, senza che siano stati segnalati danni o vittime. Secondo la Fondazione venezuelana di ricerche sismologiche (Funvisis), il sisma è stato registrato alle 10.53 ora locale con epicentro a 10 chilometri a nord-est di Naiguatá, nello Stato di La Guaira, a una profondità di 5,5 chilometri. Il legame con il sisma del 24 giugno La Guaira è l'area più colpita dal doppio terremoto di magnitudo 7,2 e 7,5 del 24 giugno scorso. Numerosi utenti sui social media hanno riferito di evacuazioni preventive in diversi quartieri della capitale, tra cui Chacao, Plaza Venezuela, La Candelaria e Los Ruices. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

© Gazzettadelsud.it - Scossa di magnitudo 3,9 in Venezuela, evacuazioni a Caracas: riaffiora la paura del terremoto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Doppia scossa di terremoto in Venezuela

Notizie e thread social correlati

Doppio terremoto in Venezuela in diretta, scossa più forte di magnitudo 7.5: “Possibili oltre 10mila vittime”, Caracas distruttaDue scosse di terremoto hanno colpito il Venezuela, la più potente con magnitudo 7.

Leggi anche: Terremoto in Venezuela, forte scossa di assestamento a Caracas

Temi più discussi: Terremoto fra Sicilia e Calabria, epicentro nello Stretto di Messina e magnitudo 3,7: poi una seconda scossa; Terremoto, scossa di magnitudo 3,7 nello Stretto di Messina; Terremoto Sicilia, scossa di magnitudo 3.2 a Milazzo, tutti i dettagli; Terremoto oggi a Messina, scossa di magnitudo 3.2.

#Terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro nello #StrettodiMessina e magnitudo 3,7 a 10 km di profondità: poi una 2a scossa. Le onde sismiche sono state avvertite anche in #Sicilia e #Calabria. Il #pontesullostretto: una follia costosa per gli italiani!! x.com

Montalban, Carabobo, Venezuela - 24 Giugno 2026 - Terremoto di magnitudo 7.5 a NV di Montalban con scossa preliminare di 7.2. Nuovo Video reddit

Terremoto Venezuela, scossa di magnitudo 3.9 a La GuairaIl Venezuela torna a tremare: una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha interessato oggi il nord del Paese. A Caracas sono stati evacuati in via precauzionale edifici residenziali, uffici e ce ... tg24.sky.it

Scossa di magnitudo 3,9 in Venezuela, evacuazioni a Caracas: riaffiora la paura del terremotoUna scossa di terremoto di magnitudo 3,9 ha interessato oggi il nord del Venezuela, provocando l'evacuazione precauzionale di edifici residenziali, uffici e ... gazzettadelsud.it