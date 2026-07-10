Scossa di magnitudo 3,9 in Venezuela evacuazioni a Caracas | riaffiora la paura del terremoto

Da gazzettadelsud.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto di magnitudo 3,9 è stata registrata oggi nel nord del Venezuela. L’evento ha portato all’evacuazione di edifici residenziali, uffici e centri commerciali a Caracas. Non sono stati segnalati danni o vittime.

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Una scossa di terremoto di magnitudo 3,9 ha interessato oggi il nord del Venezuela, provocando l'evacuazione precauzionale di edifici residenziali, uffici e centri commerciali a Caracas, senza che siano stati segnalati danni o vittime. Secondo la Fondazione venezuelana di ricerche sismologiche (Funvisis), il sisma è stato registrato alle 10.53 ora locale con epicentro a 10 chilometri a nord-est di Naiguatá, nello Stato di La Guaira, a una profondità di 5,5 chilometri. Il legame con il sisma del 24 giugno La Guaira è l'area più colpita dal doppio terremoto di magnitudo 7,2 e 7,5 del 24 giugno scorso. Numerosi utenti sui social media hanno riferito di evacuazioni preventive in diversi quartieri della capitale, tra cui Chacao, Plaza Venezuela, La Candelaria e Los Ruices. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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