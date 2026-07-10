Due auto si sono scontrate nella tarda serata di ieri a San Giovanni Valdarno, provocando il ferimento di un ragazzo di 19 anni. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, che hanno portato il giovane in ospedale per le cure. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta.

Arezzo, 10 luglio 2026 – Incidente stradale nella tarda serata di ieri a San Giovanni Valdarno, dove uno scontro tra due automobili ha reso necessario l'intervento dei soccorsi. L'allarme è scattato intorno alle 22.40. Per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate violentemente. Nell'impatto è rimasto ferito un ragazzo di 19 anni, che è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto. Dopo aver ricevuto le prime cure, il giovane è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale della Gruccia, dove è stato affidato ai medici per gli accertamenti diagnostici e le cure del caso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Terranuova, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scontro tra due auto a San Giovanni Valdarno, ferito un 19enne

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Grave incidente sulla Statale 126 a San Giovanni Suergiu: feriti e soccorsi in volo

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