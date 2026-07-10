Il partito di maggioranza ha annunciato che la priorità è aumentare la spesa sanitaria al 7% del Pil, livello medio europeo. Attualmente, circa 6 milioni di cittadini rinunciano a cure e prestazioni a causa dei costi e delle lunghe liste d’attesa. La strategia mira a rafforzare il sistema sanitario pubblico e garantire un accesso più equo alle prestazioni. Nessun dettaglio sui tempi o modalità di implementazione.

“La nostra priorità è difendere la sanità pubblica universalistica perché ci sono 6 milioni di italiani che rinunciano alle prestazioni sanitarie, non se le possono permettere e le liste d’attesa sono troppo lunghe, per cui il nostro obiettivo è portare la spesa sanitaria italiana almeno al livello europeo del 7%”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine dell’evento ‘Diritto alla salute e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale’ organizzato da Gimbe. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanità, Schlein: “Nostra priorità è portare spesa a 7% del Pil”

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Diritto alla salute, Schlein: sei milioni di italiani rinunciano a prestazioni sanitarie

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