Sabato 25 luglio alle 19, in Piazza Antinora, si svolgerà la prima edizione di “A tavola con il sapore delle storie”. Mirko Frezza e Tullio Sorrentino, attori noti per la serie televisiva Rocco Schiavone, saranno i protagonisti dell’evento.

Saranno Mirko Frezza e Tullio Sorrentino, tra i volti più amati della serie televisiva Rocco Schiavone, i protagonisti della prima edizione di “A tavola con. il sapore delle storie”, il nuovo format che debutterà sabato 25 luglio, alle ore 19, in Piazza Antinora. I due attori si racconteranno attraverso una conversazione condotta dallo stesso Di Marzo, ripercorrendo le tappe più significative delle rispettive carriere tra cinema, teatro e televisione. Accanto agli aspetti professionali, ampio spazio sarà dedicato ai ricordi personali: l’infanzia, i sapori di casa, le domeniche in famiglia e quei profumi capaci di riportare alla memoria luoghi, persone ed emozioni. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - San Lorenzo Maggiore, Mirko Frezza e Tullio Sorrentino protagonisti di “A tavola con… il sapore delle storie”

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