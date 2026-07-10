Una manifestazione di Napoli pensata per mostrare l’unità dell’opposizione si è conclusa con risultati deludenti. La piazza ha registrato un’affluenza inferiore alle aspettative, mentre alcune contestazioni previste sono state ignorate. La gestione dell’evento ha evidenziato carenze organizzative e ha portato alla luce nuove tensioni sulla politica estera tra i manifestanti. Nessuna delle parti ha dichiarato di aver raggiunto gli obiettivi prefissati, e le divisioni interne sono apparse più evidenti.

La manifestazione di Napoli doveva mostrare l’unità dell’opposizione. Ha finito invece per mettere in evidenza tutte le debolezze del campo largo: una piazza al di sotto delle aspettative, contestazioni annunciate e ignorate, una macchina organizzativa insufficiente e nuove fratture sulla politica estera. Ora anche il secondo appuntamento unitario, previsto il 15 luglio a Padova, rischia di essere rinviato. Leggi anche: Campo largo, tensione tra Schlein e Renzi: clamoroso addio Dentro Pd, M5S e Avs nessuno sembra avere voglia di soffermarsi troppo sul bilancio della giornata. Ma tra i dirigenti la valutazione è netta: Napoli non è stata il successo sperato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Salta tutto!”. Campo largo a pezzi: cosa sta succedendo

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