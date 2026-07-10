Tra la frammentazione dell'attenzione contemporanea e la narrazione in pillole, lo spin-off di Eva Lasting rilegge il formato reel (orizzontale) secondo una declinazione streaming. C'è un dato sempre più importante preso in analisi dai colossi streaming, e che ormai condiziona l'evoluzione della serialità televisiva: il progressivo declino della soglia di attenzione dello spettatore. In un panorama in cui il consumo visivo è dettato dallo scorrimento verticale sempre più rapido e compulsivo delle piattaforme social, i trentaquarantasessanta minuti di un episodio faticano a trattenere gli utenti senza che questi lo combinino con l'utilizzo dello smartphone. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Salcedo, cuoio e Boogaloo è un significativo esperimento seriale di Netflix

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