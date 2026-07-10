Roma capitale della creatività digitale con Agorà e Videocittà

Il 10 luglio, a Roma, si è svolto un evento legato alla piattaforma Agorà, parte del festival Videocittà dedicato alla cultura digitale e alla creatività. Durante l’evento, sono stati coinvolti 40 operatori del settore. La manifestazione ha concentrato l’attenzione sulla promozione di iniziative digitali e sulla collaborazione tra professionisti del settore. Non sono stati segnalati incidenti o altercazioni durante la giornata.

Roma, 10 lug. (askanews) - Agorà, la piattaforma del festival della Visione e della Cultura Digitale Videocittà, ha portato a Roma 40 operatori provenienti da 19 Paesi dei 5 continenti, che hanno incontrato professionisti, studi creativi e aziende italiane che lavorano nel campo della creatività digitale, dell'audiovisivo, delle esperienze immersive, della media art e delle nuove tecnologie applicate alla creatività. I player internazionali attivi in musei, festival, piattaforme immersive, istituzioni culturali, produzioni, media e network globali, sono stati accolti nella sede romana di Filmmaster, che è una delle realtà italiane... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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