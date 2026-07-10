Roma boom di abbonamenti mentre D’Amico costruisce l’attacco | Garnacho osservato Tresoldi pronto a sostituire Dovbyk
In due giorni, sono stati rinnovati circa 16.000 abbonamenti alla squadra di calcio. La campagna di rinnovo si è conclusa con un incremento significativo di adesioni, riflettendo un forte interesse tra i tifosi. Contestualmente, la squadra sta lavorando al rafforzamento dell’attacco, con uno sguardo su un giocatore in osservazione e un possibile cambio in attacco, con un giocatore pronto a sostituire un altro infortunato.
Sedicimila abbonamenti rinnovati in appena due giorni di campagna. È un numero che dice molto sul clima che si respira attorno alla Roma in questa estate, e che secondo Il Tempo (firma di F. Biafora ) lascia presagire un nuovo tutto esaurito a Trigoria, con il ritmo delle sottoscrizioni che, se confermato, renderebbe la corsa al sold out una pura formalità. Un entusiasmo che cammina di pari passo con il lavoro, meno visibile ma altrettanto intenso, che il direttore sportivo Tony D’Amico sta portando avanti sul fronte del mercato. Il mantra di Gasperini: almeno due-tre volti nuovi in attacco. L’obiettivo del club resta quello fissato da tempo... 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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