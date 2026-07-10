Roma boom di abbonamenti mentre D’Amico costruisce l’attacco | Garnacho osservato Tresoldi pronto a sostituire Dovbyk

Notizia in breve

In due giorni, sono stati rinnovati circa 16.000 abbonamenti alla squadra di calcio. La campagna di rinnovo si è conclusa con un incremento significativo di adesioni, riflettendo un forte interesse tra i tifosi. Contestualmente, la squadra sta lavorando al rafforzamento dell’attacco, con uno sguardo su un giocatore in osservazione e un possibile cambio in attacco, con un giocatore pronto a sostituire un altro infortunato.