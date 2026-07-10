Un rappresentante di Samsung ha affermato che l'intelligenza artificiale non deve essere più intelligente dell'uomo, ma piuttosto capace di comprenderci. Ha anche sottolineato che molte innovazioni che hanno avuto un impatto significativo sulla vita quotidiana non sono state le più potenti, ma quelle che sono riuscite a integrarsi facilmente nelle attività di tutti i giorni. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Milano.

Milano, 8 lug. (Adnkronos) - "La storia segue spesso uno schema ricorrente. Le innovazioni che cambiano davvero il mondo non sono necessariamente quelle più potenti, ma quelle che entrano nella vita di tutti i giorni. Con l'intelligenza artificiale accadrà lo stesso. L'AI sta diventando sempre più intelligente e continuerà a evolversi rapidamente. Ma questo percorso è destinato a continuare. Ma, per cambiare davvero il modo in cui viviamo, deve rispondere a una domanda fondamentale: dove, come e nelle mani di chi arriva questa intelligenza? È questa la sfida che definirà il prossimo capitolo dell'AI". Lo scrive TM Roh, CEO e Presidente di Samsung Electronics, in un editoriale preparato per l'evento Galaxy Unpacked. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Samsung.

© Iltempo.it - Roh (Samsung): "L'Ai non ha bisogno di essere più intelligente di noi, ha bisogno di capirci"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Diego Lopez, l'uomo che ha scoperto Leao: "È un talento generazionale, ma ha bisogno di essere motivato"Rafael Leao ha annunciato la volontà di lasciare il Milan per trasferirsi all’estero.

Diego Lopez, l'osservatore che ha scoperto Leao: "Talento generazionale, ma ha bisogno di essere motivato"Un osservatore ha rivelato che Rafael Leao, attaccante del Milan, ha bisogno di motivazione per esprimere al meglio il suo talento.

Temi più discussi: Roh (Samsung): L'Ai non ha bisogno di essere più intelligente di noi, ha bisogno di capirci; L’AI non deve superarci, ma capirci: Samsung apre la nuova era dei Galaxy pieghevoli; Samsung Galaxy Unpacked è ufficiale: nuovi pieghevoli e wearable il 22 luglio; Samsung annuncia il prossimo Unpacked: i nuovi Galaxy pieghevoli hanno una data.

Cancellazione dell'evento collaborativo in Taiwan con Janfusun Fancyworld Theme Park reddit

Roh (Samsung): L'Ai non ha bisogno di essere più intelligente di noi, ha bisogno di capirciLa storia segue spesso uno schema ricorrente. Le innovazioni che cambiano davvero il mondo non sono necessariamente quelle più potenti, ma quelle che entrano nella vita di tutti i giorni. Con l'intel ... adnkronos.com

Samsung Galaxy Unpacked è ufficiale: nuovi pieghevoli e wearable il 22 luglioL’azienda sudcoreana lancerà nuovi dispositivi a Londra il prossimo 22 luglio. Al centro della scena anche l’intelligenza artificiale. Cosa aspettarsi ... repubblica.it