Un locale della Spezia ha ospitato il concerto di “Ratto&Roll” dello Shake, con musica dal vivo durante la stagione estiva. La serata si è svolta senza incidenti. La musica ha attirato un pubblico numeroso, con persone che si sono radunate per ascoltare le esibizioni dal vivo. L’evento si inserisce in un calendario ricco di festival e concerti in tutta la Liguria. La serata si è conclusa senza problemi di ordine pubblico o incidenti.

La stagione estiva è fatta di note, in ogni angolo della Liguria e non solo e i locali della Spezia non fanno eccezione, fra festival, esibizioni singole ed eventi. La musica in versione live torna come da copione allo Shake Club di via Valdilocchi alla Spezia, uno dei locali più amati della scena dal vivo, dove questa sera a partire dalle 22 è in programma ’Ratto&Roll’, il festival di una sera dedicato agli artisti dell’etichetta Ratto Casa di Sarzana, che vedrà suonare uno dopo l’altro sul palco del circolo di Fossamastra quattro di loro, fra singoli e formazioni: si tratta di Eil Marchini, Cobracadabra, Andrea Brunini e Paladini.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Ratto&Roll’. Torna il live dello Shake

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Luna Falena, Voci Libere e Patona Republik. Tre live all’Arci ShakeStasera alle 22, l’Arci Shake di via Valdilocchi ospiterà tre concerti consecutivi, con band come Luna Falena, Voci Libere e Patona Republik.

Doppio live allo Shake Club. Night Terror e Apache insieme sul palcoscenico di ValdilocchiVenerdì sera allo Shake Club si terrà un doppio concerto con le band Night Terror e Apache.

Il fossile vivente torna virale dopo vent’anni: la vera storia del ratto del Laos, uno dei più clamorosi casi scientifici di Effetto LazzaroSe in questi giorni vi è capitato di scorrere i feed dei social o di leggere testate internazionali imbattendovi nella clamorosa scoperta di un misterioso roditore riemerso dall’estinzione, sappiate ... ilfattoquotidiano.it

Il Ratto rubato di Bansky torna in mostra a Parigi: è una copiaRoma, 15 ott. (askanews) – Il disegno del Ratto, rubato dal vicino Centre Pompidou a settembre, torna in mostra a Parigi, anche se si tratta di una copia.Nella street art, ci sono solo riproduzioni ... affaritaliani.it