Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 10 luglio

Nessun colpo da 40 milioni caratterizza più il mercato della Juventus, che ha deciso di cambiare strategia. La squadra ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Okolo, il primo acquisto della Juventus Next Gen, con un video di presentazione e le sue prime dichiarazioni. Nel frattempo, le Juventus Women sono in ritiro in Valle D’Aosta, con date e dettagli ufficiali sulla preparazione estiva.

Nessun instant team: la Juve ha cambiato strategia di mercato. Niente colpi da 40 milioni – VIDEO Okolo alla Juventus Next Gen: ufficiale il primo colpo di mercato dei bianconeri! Tutti i dettagli e le sue prime parole Juventus Women in ritiro in Valle D’Aosta: date e tutti i dettagli. Prevista anche un’amichevole Juventus Women, primo contratto da professionista per Daria Rosso. Alessia Capelletti in prestito al Genoa Il bilancio della Juventus Under 17: come cambierà la squadra il prossimo anno? New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Altra sconfitta per l’Italia U19. Bene Rizzo e Verde contro la Danimarca, Elimoghale sbaglia il rigore decisivo L’Italia Under 19 saluta l’Europeo, decisivo il ko contro l’Ucraina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 04 Maggio 2026

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