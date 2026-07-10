Un politico ha commentato le dichiarazioni di un generale, definendolo attualmente come un “algoritmo”, e ha affermato che chi è irregolare deve essere rimpatriato. Ha anche menzionato un altro esponente politico, sottolineando che bisogna aspettare di vedere le sue future iniziative, poiché potrebbe formare un partito e sviluppare un programma politico. Le dichiarazioni si riferiscono a possibili evoluzioni di figure pubbliche e alle loro future azioni politiche.

“ Calenda e Vannacci? Intanto Vannacci bisogna vedere che cosa combinerà, perché allo stato attuale è un algoritmo. A un certo punto diventerà forse un partito, avrà delle rappresentanze, avrà un programma”. Così il vice presidente della Camera Fabio Rampelli, esponente di FdI, a margine dell’evento “Piazza Italia” a Roma. “Noi abbiamo le nostre idee e io penso che su quelle occorra confrontarsi e fare le aggregazioni, perché altrimenti i cittadini non capiscono che cosa stiamo facendo. Remigrazione? Ancora non ho capito bene che cosa significa questa parola. Se remigrazione significa rimpatriare chi non ha diritto, rimpatriare chi delinque, io sono per la remigrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rampelli: “Vannacci allo stato attuale è un algoritmo. Remigrazione? Non ho capito cosa significa, va rimpatriato chi è irregolare”

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Rampelli: Vannacci algoritmo, rimpatriare solo irregolari e chi delinque

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