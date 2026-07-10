MediaForEurope ha annunciato una nuova strategia dopo aver completato l'integrazione con una società tedesca del settore. La società ora opera in sei paesi europei, tra cui Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo. La fusione con l’azienda tedesca ha portato a una crescita significativa, rafforzando la posizione nel mercato dei media. La società ha perso un’opportunità legata a una collaborazione con una società di torri di comunicazione, che non si è concretizzata.

MediaForEurope lancia una nuova strategia. Dopo il successo dell'integrazione con la tedesca ProSiebenSat.1, la società guidata da Pier Silvio Berlusconi si consolida come gigante europeo dei media, con una presenza estesa a sei mercati: Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo. Uno dei pilastri del nuovo piano strategico è il debutto di una piattaforma digitale unica europea basata sull'unione di Infinity e Joyn che si rivolge a un pubblico potenziale di 200 milioni di utenti. «L'anno scorso eravamo a metà del guado con l'Opa lanciata su ProSiebenSat.1 e il nostro progetto europeo, partito sei anni prima, era ancora in bilico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Rai Way-Ei Towers persa grande chance"

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