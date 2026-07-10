Rai Way-Ei Towers persa grande chance

Da ilgiornale.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

MediaForEurope ha annunciato una nuova strategia dopo aver completato l'integrazione con una società tedesca del settore. La società ora opera in sei paesi europei, tra cui Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo. La fusione con l’azienda tedesca ha portato a una crescita significativa, rafforzando la posizione nel mercato dei media. La società ha perso un’opportunità legata a una collaborazione con una società di torri di comunicazione, che non si è concretizzata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

MediaForEurope lancia una nuova strategia. Dopo il successo dell'integrazione con la tedesca ProSiebenSat.1, la società guidata da Pier Silvio Berlusconi si consolida come gigante europeo dei media, con una presenza estesa a sei mercati: Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo. Uno dei pilastri del nuovo piano strategico è il debutto di una piattaforma digitale unica europea basata sull'unione di Infinity e Joyn che si rivolge a un pubblico potenziale di 200 milioni di utenti. «L'anno scorso eravamo a metà del guado con l'Opa lanciata su ProSiebenSat.1 e il nostro progetto europeo, partito sei anni prima, era ancora in bilico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

rai way ei towers persa grande chance
© Ilgiornale.it - "Rai Way-Ei Towers persa grande chance"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mrs. Phong Defends Nhuong, Ly Stands Up to Her Mother, and Moves In with Nhuong.

Video Mrs. Phong Defends Nhuong, Ly Stands Up to Her Mother, and Moves In with Nhuong.

Notizie e thread social correlati

Rai, F2i e Mfe prorogano il negoziato su Rai Way ed Ei TowersRai, F2i e Mfe hanno deciso di prorogare fino al 30 giugno i negoziati riguardanti la creazione di un’unità nazionale di infrastrutture broadcast,...

Sfuma l’accordo Rai Way-EI Towers sulle torriL’accordo tra Rai Way e EI Towers, supportato da F2i e MediaForEurope, è stato interrotto.

Temi più discussi: Torri tv, intesa RaiWay-EI Towers entro il 15 giugno; RaiWay-Ei Towers, salta ancora il matrimonio delle torri tv; Rai Way pesante (-5,7%) dopo nulla di fatto su aggregazione con EI Towers; Rai: Scaduto termine per aggregazione Rai Way-EI Towers.

rai way rai way ei towersRai Way-Ei Towers, perché il deal è saltato e cosa cambia ora per Rai, Mfe e F2iValutazioni, concambi e contratti di lungo periodo hanno impedito la nascita del polo italiano delle torri tv. L’aggregazione avrebbe generato sinergie industriali e finanziarie, ma il fallimento dell ... milanofinanza.it

rai way rai way ei towersLe torri che non si uniscono. Salta (di nuovo) la fusione tra Rai Way ed EI TowersIl matrimonio non si farà. Almeno per ora. La decennale trattativa per l'integrazione tra Rai Way e EI Towers, le due principali società di torri di trasmissi ... primapaginanews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web