Due imprenditori agricoli sono stati denunciati nella provincia di Ragusa per aver smaltito rifiuti e bruciato scarti vegetali senza autorizzazione. Nei pressi di Santa Croce Camerina, le forze dell’ordine hanno rilevato fumo nero proveniente dalle serre, filmato anche da un elicottero dei Carabinieri. Le attività sono state segnalate come illecite e sono in corso accertamenti sulle modalità di smaltimento.

Due imprenditori agricoli sono stati denunciati per smaltimento illecito di rifiuti e abbruciamento non autorizzato di scarti vegetali nella provincia di Ragusa. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri, che hanno intensificato i controlli ambientali nel periodo estivo per contrastare il fenomeno delle cosiddette “fumarole”. Controlli intensificati nel periodo estivo Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività di contrasto ai reati ambientali è stata rafforzata durante l’estate dal Comando Provinciale di Ragusa. L’obiettivo principale è stato quello di arginare il fenomeno delle “fumarole”, ovvero l’abbruciamento illecito di rifiuti agricoli che provoca danni ambientali e rischi per la salute pubblica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Ragusa, fumo nero dalle serre a Santa Croce Camerina: l'elicottero dei Carabinieri filma le "fumarole"

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