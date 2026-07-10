Un vento gelido soffia sulla community PlayStation. Un sondaggio condotto dal sito specializzato Push Square ha acceso un campanello d’allarme che Sony non può permettersi di ignorare: il 45% degli appassionati intervistati sta seriamente considerando l’idea di abbandonare l’ecosistema PlayStation per migrare verso il PC gaming. Non si tratta di una boutade, ma di un dato emerso da oltre 6.500 lettori, un campione che rappresenta la fascia più coinvolta e fedele dell’utenza, quella che tradizionalmente costituisce il nucleo duro della base installata. Il dato diventa ancora più significativo se analizzato nel dettaglio. Solo il 23% degli intervistati ha dichiarato di voler rimanere fedele a PlayStation, mentre un ulteriore 7% ha ammesso di aver valutato il passaggio senza però avere intenzione concreta di compierlo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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© Game-experience.it - Quasi un giocatore PlayStation su due pensa al PC: il sondaggio che preoccupa Sony per il futuro di PS6

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