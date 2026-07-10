Questa sera, Quarto Grado torna su Rete 4 con un episodio dedicato a Garlasco, Paganelli e Pamela Genini. Il programma di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero affronta le vicende legate a queste storie. La trasmissione va in onda come ogni venerdì in prima serata, offrendo aggiornamenti e approfondimenti sui casi in corso.

Come ogni venerdì, si rinnova l’appuntamento in prima serata su Rete 4 con Quarto Grado, il programma di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Anticipazioni e ospiti del 10 luglio 2026. Al centro della puntata, il caso Garlasco. Le indagini continuano a concentrarsi sui video intimi tra Chiara Poggi e Alberto Stasi, dietro i quali potrebbe celarsi il movente dell’omicidio della ragazza. Spazio poi agli aggiornamenti sull’ omicidio di Pierina Paganelli e all’identikit dell’assassino. Sul giallo interverrà in studio Loris Bianchi. Infine, un focus sul caso di Pamela Genini, la ragazza uccisa dal fidanzato e la cui tomba è stata profanata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Segui gli aggiornamenti su Pamela Genini.

© Davidemaggio.it - Quarto Grado stasera tra Garlasco, Paganelli e Pamela Genini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scintille a Quarto Grado sul caso Garlasco: scontro acceso tra Bruzzone e Lovati

Notizie e thread social correlati

Quarto Grado, Garlasco e Paganelli al centro della puntata di staseraNella puntata di stasera di Quarto Grado, vengono approfonditi i casi di Garlasco e Paganelli.

Quarto Grado stasera su Rete 4: Chi ha ucciso Pierina Paganelli ?Questa sera su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarto Grado dedicata al caso di Pierina Paganelli.

Temi più discussi: Nuovo appuntamento con Quarto Grado: i casi di Garlasco e di Pierina Paganelli; Quarto Grado, anticipazioni 3 luglio: nel caso Garlasco le indagini continuano; Quarto Grado, salta la puntata di stasera 2 luglio: la scelta di Gianluigi Nuzzi; Quarto Grado, anticipazioni del 3 luglio: dal delitto di Garlasco al caso di Pierina Paganelli.

Cosa guarderete in TV stasera? Diamo un’occhiata ai primi nove canali e scegliamo dove fare zapping. Buona visione! #StaseraInTV #guidatv #tv #venerdi #scusateseesisto #noi #quartogrado #lerede #sarabandacelebrity #lefateignoranti #idelittidelba x.com

Garlasco in Tv: scarpe di Sempio, bicicletta e ipotesi complice a Quarto GradoIl caso Garlasco torna in tv con nuovi interrogativi su Alberto Stasi, Andrea Sempio, la bicicletta e l’ipotesi di un complice. Oggi, venerdì 10 ... bigodino.it

Quarto Grado, anticipazioni del 10 luglio: le novità su Garlasco e il caso di Pierina PaganelliQuarto Grado, anticipazioni del 10 luglio: le novità sul caso di Garlasco e il super testimone nelle indagini su Pierina Paganelli ... dilei.it