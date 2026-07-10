Quarto Grado stasera tra Garlasco Paganelli e Pamela Genini

Da davidemaggio.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa sera, Quarto Grado torna su Rete 4 con un episodio dedicato a Garlasco, Paganelli e Pamela Genini. Il programma di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero affronta le vicende legate a queste storie. La trasmissione va in onda come ogni venerdì in prima serata, offrendo aggiornamenti e approfondimenti sui casi in corso.

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Come ogni venerdì, si rinnova l’appuntamento in prima serata su Rete 4 con  Quarto Grado, il programma di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Anticipazioni e ospiti del 10 luglio 2026. Al centro della puntata, il caso Garlasco. Le indagini continuano a concentrarsi sui video intimi tra Chiara Poggi e Alberto Stasi, dietro i quali potrebbe celarsi il movente dell’omicidio della ragazza. Spazio poi agli aggiornamenti sull’ omicidio di Pierina Paganelli e all’identikit dell’assassino. Sul giallo interverrà in studio Loris Bianchi. Infine, un focus sul caso di Pamela Genini, la ragazza uccisa dal fidanzato e la cui tomba è stata profanata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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