L'accredito dell'Assegno unico universale è previsto anche per luglio 2026, secondo le date stabilite dall'INPS. Le modalità di pagamento e le date specifiche sono indicate nel calendario pubblicato dall'ente previdenziale. Le somme vengono erogate nel rispetto di quanto stabilito dal calendario ufficiale, senza variazioni rispetto ai mesi precedenti. Le date di pagamento sono consultabili sul sito ufficiale dell'INPS e tramite altri canali di comunicazione ufficiali.

Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L' Assegno Unico Universale viene pagato anche a luglio 2026 secondo il calendario fissato dall'INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l'accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026. Calendario dei pagamenti di luglio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell'ISEE o delle coordinate di pagamento, l'Assegno Unico sarà accreditato lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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