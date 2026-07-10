Quale partita sulla RAI oggi Mondiali calcio 2026 | orario 10 giugno canale in chiaro streaming

I Mondiali 2026 di calcio proseguono senza sosta tra USA, Canada e Messico: la fase a eliminazione diretta è ormai entrata nel vivo e la rassegna iridata prosegue con i quarti di finale. Nella giornata di oggi (venerdì 10 luglio) si disputerà una sola partita: alle ore 21.00 andrà in scena il vibrante confronto tra la Spagna e il Belgio, un testa a testa che si preannuncia particolarmente emozionante e che definirà la seconda semifinalista di questa rassegna iridata. Le Furie Rosse hanno travolto l’Austria e hanno poi regolato il Portogallo allo scadere al termine di un incontro molto equilibrato, presentandosi così al terzo turno a eliminazione diretta con i favori del pronostico contro i Red Dragons, che sono stati capaci di rimontare il Senegal da 0-2 negli ultimi minuti e poi di travolgere gli USA. 🔗 Leggi su Oasport.it

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