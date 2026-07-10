Quale partita sulla RAI oggi Mondiali calcio 2026 | orario 10 giugno canale in chiaro streaming
Oggi sulla RAI viene trasmessa in chiaro una partita dei quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026, che si svolgono negli Stati Uniti, Canada e Messico. L'evento si svolge alle ore 10 giugno e può essere seguito anche in streaming. La fase a eliminazione diretta continua con le partite che determinano le semifinali. La trasmissione è disponibile sul canale in chiaro della rete pubblica.
I Mondiali 2026 di calcio proseguono senza sosta tra USA, Canada e Messico: la fase a eliminazione diretta è ormai entrata nel vivo e la rassegna iridata prosegue con i quarti di finale. Nella giornata di oggi (venerdì 10 luglio) si disputerà una sola partita: alle ore 21.00 andrà in scena il vibrante confronto tra la Spagna e il Belgio, un testa a testa che si preannuncia particolarmente emozionante e che definirà la seconda semifinalista di questa rassegna iridata. Le Furie Rosse hanno travolto l’Austria e hanno poi regolato il Portogallo allo scadere al termine di un incontro molto equilibrato, presentandosi così al terzo turno a eliminazione diretta con i favori del pronostico contro i Red Dragons, che sono stati capaci di rimontare il Senegal da 0-2 negli ultimi minuti e poi di travolgere gli USA. 🔗 Leggi su Oasport.it
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