L’Aurora Pro Patria 1919 si è iscritta ufficialmente alla Serie D per la stagione 2026-2027. L’iscrizione è stata completata poco dopo le 12, grazie alle garanzie fornite da Bassi. La società ha comunicato di aver adempiuto a tutte le procedure richieste per la partecipazione al campionato. Ora la squadra può prepararsi per la prossima stagione nel massimo campionato dilettantistico.

L'Aurora Pro Patria 1919 ce l'ha fatta. A quanto risulta al Giornale l'iscrizione al campionato LND Serie D per la stagione sportiva 20262027 è arrivata poco dopo le 12. La documentazione richiesta, comprensiva della garanzia necessaria, è stata depositata nei termini previsti. Decisivo il ruolo del sindaco Fdi Emanuele Antonelli, "per il prezioso supporto e l'impegno profuso in particolare nelle ultime decisive ore, a dimostrazione del grande attaccamento ai colori biancoblu", dicono in una nota l'avvocato Rosanna Zema e Luca Bassi, che hanno garantito un'iscrizione che in molti davano per impossibile. Complice la decisione della vecchia proprietà di cedere le quote all'azionista di maggioranza Giancarlo Travagin, il quale aveva fatto sapere: "Iscrivo la Pro Patria e poi la vendo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - ProPatria iscritta alla serie D, decisive le garanzie di Bassi

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