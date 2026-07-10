Pronostici Argentina-Svizzera | marcatore e tiri in porta

L'Argentina ha superato la Svizzera ai rigori dopo una partita in rimonta, con Messi ancora protagonista. La squadra sudamericana ha rischiato di uscire, ma è riuscita a qualificarsi grazie alla serie di rigori. Sono stati effettuati numerosi tiri in porta da entrambe le squadre, con alcuni giocatori che si sono distinti come marcatori. La partita si è conclusa con l'Argentina che ha mantenuto la speranza e la determinazione fino al risultato finale.

Pronostici Argentina-Svizzera: una squadra in rimonta una ai rigori. Ecco le nostre scelte sugli uomini decisivi Con la paura ma è andata avanti l’Argentina, trascinata come al solito da Messi. Ai rigori, e con la fortuna che serve, ai quarti di finale ci è arrivata anche la Svizzera. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Vedendo il cammino semplice dei campioni del Mondo – almeno sulla carta – ma che è stato complicato poi dalle prestazioni di certo non all’altezza, ci aspettiamo sicuramente una partita aperta a qualsiasi risultato. Occhio al colpaccio europeo, non saremmo così stupiti. Comunque, l’Argentina, ha quel Dio davanti che non smette di stupire. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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