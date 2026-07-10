Un libro raccoglie un’indagine sul colesterolo presentandola come un processo giudiziario. Il testo analizza evidenze scientifiche, limiti interpretativi, interessi economici e domande ancora aperte sulla salute cardiovascolare. L’opera mette in discussione le convinzioni tradizionali e propone un racconto che unisce dati e narrazione, senza offrire risposte definitive. È stato scritto da due ricercatori che approfondiscono le controversie e le incertezze legate alla gestione del colesterolo.

Un’indagine scientifica narrata come un processo, tra evidenze, limiti interpretativi, interessi economici e domande ancora aperte sulla salute cardiovascolare. Dal 17 luglio arriva in libreria Processo al colesterolo, il nuovo lavoro di Fulvio Ursini e Paola Arosio, un saggio che affronta uno dei temi più discussi della medicina moderna: il ruolo del colesterolo nelle malattie cardiovascolari. La domanda di fondo è semplice e insieme complessa: il colesterolo è davvero il principale responsabile di infarti e ictus? Gli autori scelgono di rispondere con un approccio originale, trasformando la ricerca scientifica in una vera e propria aula di tribunale, dove accusa e difesa si confrontano con rigore, dati alla mano, e con il supporto dei “periti”, ovvero gli studi che hanno segnato la storia della cardiologia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Processo al colesterolo, Ursini e Arosio portano in libreria un’indagine scientifica che diventa racconto

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