Prezzo carburanti | continua la discesa per benzina e gasolio

Il prezzo della benzina e del gasolio prosegue la discesa, con i costi dei carburanti in calo rispetto alle settimane precedenti. Con l’inizio dell’estate, molte persone si preparano a partire per le vacanze, utilizzando auto, moto o camper. La diminuzione dei prezzi dei carburanti si riflette sui costi di spostamento durante il periodo estivo, che vede un aumento dei viaggi e delle partenze per le destinazioni turistiche.

L'estate è cominciata e con il suo arrivo molti italiani - settimana dopo settimana - partiranno per godersi le proprie vacanze. Tanti utilizzeranno il proprio veicolo per spostarsi, a prescindere che si tratti di un'auto, una moto o un camper. Prima di partire è consigliabile prepararsi e informarsi sulle questioni più critiche, su tutte il traffico e il prezzo del carburante. Su questo frangente ci sono "buone notizie" o per lo meno non cattive, dato che il costo di benzina e gasolio è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla scorsa settimana. Questo è quanto segnalano i dati della rilevazione settimanale del Mase... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Carburanti, continua la discesa del prezzo per il gasolio auto

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